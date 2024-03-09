В Кемерове приехавшие участники спецоперации пришли в школу поздравить учительницу

Спецназовцы Росгвардии в Кемерове, вернувшись из зоны спецоперации в родной город, пришли в школу поздравить школьную учительницу с 8 Марта, вручив букеты. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что двое бойцов учились в школе в классе правоохранительной направленности, их обучение курировала учительница обществознания.

Военнослужащие отметили, что именно она оказала большое влияние на формирование их выбора жизненного пути.

Отмечается, что после встречи с учителем бойцы провели урок мужества ученикам-кадетам, рассказав о службе на фронте.