В Кемеровской области стартовал досрочный период ГИА

Сегодня, 22 апреля, в Кемеровской области начался досрочный период государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального Минобразования.

Уточняется, что резервные дни предусмотрены 12 и 17 мая. Досрочно основной государственный экзамен могут сдать девятиклассники, освоившие учебную программу и получившие зачет по итоговому собеседованию, а также те, кто не имеет возможности по уважительным причинам пройти ГИА в основной период.

Отмечается, что в этом году в Кузбассе на участие в досрочном периоде сдачи ОГЭ подали заявление три участника. Также для проведения экзаменов был открыт один пункт и привлечено 11 работников.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ по математике прошел в Подмосковье в рамках досрочного периода.