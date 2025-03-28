ЕГЭ по математике прошел в Подмосковье в рамках досрочного периода

В Подмосковье в рамках досрочного периода сдачи ЕГЭ прошел экзамен по математике. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Местом проведения экзамена стали два специально оборудованных пункта. Ход ЕГЭ был на контроле родительской общественности. Всего в пунктах работали семь общественных наблюдателей.

Экзамен проводился по математике базового и профильного уровней. Его написали 52 человека. Результаты испытания станут известны до 11 апреля.

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