В колледже «Подмосковье» с сентября будут обучать на помощников машиниста

В колледже «Подмосковье» в сентябре откроется новый курс обучения на помощника машиниста по видам подвижного состава железнодорожного транспорта. Как сообщили в Министерстве образования Московской области, учреждение будет сотрудничать с АО «Центральная ППК».

Длительность обучения составит 2 года 10 месяцев. Образовательную программу разработали ведущие специалисты колледжа совместно с АО «ЦППК».

В рамках обучения будет организована практика. Ее студенты будут проходить в депо «Лобня». Там обслуживаются поезда, принадлежащие компании. Таким образом, учащиеся получат опыт работы на современных электропоездах и смогут принять участие в крупных проектах компании в транспортной сфере.