В Коломне и Озерах ветераны СВО проводили в начальную школу детей погибших бойцов

Первое сентября – особенный день для многих семей, полный надежд и легкой тревоги, особенно если ребенок впервые идет в школу. Поддержка и внимание в этот момент крайне важны для каждого ребенка.

В городском округе Коломна живут дети, чьи отцы отдали свои жизни, героически выполняя свой воинский долг перед страной. Поддержать детей своих боевых товарищей в такой важный момент решили участники Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья.

«Я надеюсь, что вы, дорогие ребята, всегда будете помнить о семейных узах, о важности традиций и ценностей, о величии России, ее богатой культуре и истории. Не забывайте об этом, уважайте свои корни и любите свою Родину», – обратился к озерским первоклассникам руководитель коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Алексей Каратеев, провожая в школу двойняшек Давида и Талиба.

В Радужненскую школу пошла учиться маленькая Маргарита. Ее отец также мужественно защищал интересы государства. Ветеран спецоперации Сергей Голиусов, сопровождавший девочку на торжественную линейку, пожелал всем школьникам отличных результатов: