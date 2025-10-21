В Красногорске стартовал уникальный форум «#Поговорим?» для подростков

В подмосковном Красногорске на базе образовательного центра «Вершина» состоялся первый Московский областной молодежный форум «#Поговорим?», собравший 500 школьников 13-17 лет. Уникальность мероприятия — в интерактивном формате, где подростки сами выбирали спикеров и активность.

Программа объединила практические мастер-классы и дискуссионные площадки. Участники осваивали робототехнику, собирали-разбирали автомат Калашникова, занимались квиллингом и кулинарией. Одновременно работали площадки по кибербезопасности, профайлингу и искусству самопрезентации. Ключевыми стали дискуссии «Семья и дети – кому и зачем нужны» и «Говорить без мата, это можно?».

В числе 15 приглашенных экспертов — Никита Высоцкий, телеведущий Дмитрий Степанищев, представители духовенства и автор патриотических песен Валерия Лесовская.

По словам организатора Марины Кондратович, председателя комиссии Общественной палаты Московской области, форум стал ответом на запрос подростков в практических навыках и диалоге со взрослыми.

«Такой площадки для подростков на сегодняшний день нигде в России нет. Постарались сделать программу интересной, чтобы подростки сами выбрали даже спикеров, на которых хотят попасть. У нас их 15, и они разные, по разным направлениям, чтобы детям было интересно, чтобы они получили новые практически навыки», – рассказала Кондратович.

Организаторы планируют расширить проект до восьми зональных форумов в следующем году после неожиданно высокого спроса.