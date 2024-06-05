В Крыму компенсацию за жилье и услуги ЖКХ получают 14 тыс. педагогов в сельской местности

По словам главы Республики Крым Сергея Аксенова, в регионе 14 тыс. педагогов, трудящихся в сельской местности, получают компенсацию расходов на оплату жилья, отопления и обеспечения электроэнергией. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он добавил, что всего с 2021 по 2023 год ежегодную разовую такую финансовую поддержку получили около 150 специалистов. Ежемесячную доплату молодым специалистам в размере около шести тысячи рублей получают почти 1,2 тыс. человек.

По мнению главы региона, предусмотрена муниципальная надбавка 3,3 тыс. рублей в 23 муниципальных образованиях республике и пять тысяч рублей в городах Симферополь и Ялта молодым специалистам, впервые приступивших к работе по специальности. Выплата установлена более чем 930 педагогам.

Он уточнил, что в 2024 году для участия в программе «Земский учитель» определено пять вакантных должностей. Кроме того, педагогам предоставили в безвозмездное пользование десять квартир и 14 земельных участков в качестве мер социальной поддержки.