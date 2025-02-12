В Крыму откроются «Центры содействия» для студентов

По словам сотрудника департамента по социальной и воспитательной работе КФУ им. В.И. Вернадского Татьяны Акуловой, во всех вузах и колледжах Республик Крым планируют открыть «Центры содействия» для обучающихся. Об этом сообщает «Крым 24».

Она добавила, что работа начнется в каждом университете, филиале и колледже всей республики: в Ялте, Армянске, Керчи и прочих городах региона. Также внедрять подобные центры планируют и в коммерческие учебные заведения среднего профессионального и высшего образования.

Ранее сообщалось, что в «Авангарде» стартовала первая смена программы по начальной военной подготовке для студентов.