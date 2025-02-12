В «Авангарде» стартовала первая смена программы по начальной военной подготовке для студентов

В центре «Авангард» стартовала первая смена «Спасение И.Р.А.». Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

В рамках смены курсанты и студенты колледжей региона в течение пяти дней будут проходить интенсивную программу по начальной военной подготовке. Сопровождать ребят будет И.Р.А. — искусственный разум «Авангарда».

В рамках торжественного открытия смены состоялась презентация родов и видов войск, в которых предстоит состязаться взводам. Все группы разделили на роты и показали курсантам видеоролики о каждом виде войск.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года основы военной подготовки прошли уже более 1,4 тыс. школьников Подмосковья.