В Крыму разработали пособие по инклюзивным экскурсиям для детей с инвалидностью

Крымский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями представил специализированное пособие по организации инклюзивных экскурсий. Как пояснил директор учреждения Сергей Стрельбицкий, издание содержит практические алгоритмы для экскурсоводов, включая правила взаимодействия с различными категориями посетителей и общий порядок проведения доступных мероприятий. Об этом сообщает «Крым 24».

По его словам, особое внимание в методичке уделено работе с родителями, получающими конкретные инструменты для продолжения социальной адаптации детей в домашних условиях после экскурсий. Параллельно в учреждении реализуется программа подготовки персонала, направленная на формирование компетенций для корректного общения и оказания помощи людям с инвалидностью.

Эксперт добавил, что реализация этой инициативы создает предпосылки для качественного преобразования культурной среды региона. В конечном счете разработанные рекомендации открывают новые возможности для приобщения к историческому наследию, обеспечивая полноценное участие в социальной жизни для всех категорий граждан без исключения.

