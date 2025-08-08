Турэксперт Мкртчян назвал недоработки в развитии инклюзивного туризма в России

Ключевые ведомства — Минтруд России, Минэкономразвития России и Госдума готовятся к обсуждению поправок в законопроект о доступности туризма для людей с инвалидностью. Этот документ, получивший первое одобрение депутатов еще в ноябре 2024 года, нуждается в детализации, главным образом, в четком определении перечня туристических объектов, которые обязаны стать доступными. Центральный вопрос, вокруг которого разворачивается дискуссия, это финансирование масштабных изменений. Вице-президент Альянса туристических агентств России (АТОР) Алексан Мкртчян в эфире Общественной Службы Новостей дал однозначный ответ: бремя создания инфраструктуры ляжет исключительно на бизнес.

Он уточнил, что государство не планирует выделять средства на эти цели.

По мнению турэксперта, принцип применения требований должен быть гибким и учитывать масштаб бизнеса. Крупные объекты, такие как отели на сотни номеров, обязаны будут предусмотреть специализированные номера и инфраструктуру для гостей с ограниченными возможностями. Однако малый бизнес, например, гостевые дома с несколькими комнатами или парковки на одно-два места, не смогут обязать создавать специальные условия. Ответственность за выбор подходящего места отдыха частично перекладывается на самого туриста: при бронировании ему необходимо уточнять наличие необходимой инфраструктуры — пандусов, спецлифтов и т. д.

Он резюмировал, что главная цель закона, несмотря на спорный вопрос финансирования, остается неизменной. Критически важно обеспечить равные возможности для людей с инвалидностью по всей стране — от самого западного Калининграда до восточной Камчатки. Итогом предстоящих обсуждений должно стать нахождение баланса между этой социально значимой задачей и реальными возможностями турбизнеса, особенно его малых форм, по ее выполнению без государственных субсидий.

Ранее сообщалось, что Всероссийское общество слепых подписало соглашение о сотрудничестве с аэропортом Домодедово.