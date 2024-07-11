В летних лагерях России детей познакомят с ИТ-сферой

Этим летом в детских лагерях по всей стране традиционно пройдет образовательный проект «День цифры». Он организован АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России при поддержке нацпроекта «Цифровая экономика».

Проект проходит в детских лагерях третье лето подряд. Ежегодно в нем принимают участие более двух миллионов школьников в возрасте от 7 до 17 лет: проект охватывает как младшие, так и старшие отряды. За все время реализации к проведению «Дня цифры» присоединилось более восьми тысяч детских лагерей.

В летний сезон 2024 года при поддержке Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» были разработаны дополнительные методические материалы по искусственному интеллекту для проведения «Дня цифры». Использование игровых элементов в программе позволит повысить мотивацию, внимание и интерес школьников к сфере информационных технологий, а также применению искусственного интеллекта в отраслях экономики.

На официальном сайте «Дня цифры» можно найти все необходимые материалы: там собраны видеоролики, методические рекомендации и подробные руководства для вожатых, воспитателей и даже родителей. Задания можно пройти не только в лагере, но и дома — на онлайн-тренажере.