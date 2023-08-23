В Мариуполе прогнозируют двукратное увеличение числа первоклассников

Заместитель начальника управления образования Мариуполя Елена Узун сообщила ТАСС, что в этом году за школьные парты сядут 16,8 тысячи учеников, что более чем на две тысячи превышает прошлогодние показатели.

В прошлом году в первый класс пошло 703 мариупольских ребенка, в течение года их количество выросло до 918. На сегодняшний день подано уже 1186 заявлений, но, по прогнозам, будет 1430 первоклассников.

Узун отметила, что город оживает: люди возвращаются в отремонтированное и новое жилье.

Мэр Мариуполя рассказал, что в этом году в городе откроется 26 школ. Причем они будут оснащены лучше, чем до начала специальной военной операции. В перспективе в городе должны заработать примерно 50 школ. Продолжается восстановление разрушенных школ и детских садов. Во время штурма эти здания занимали боевики ВСУ.