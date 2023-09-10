В Минобрнауки охарактеризовали западный подход к экспорту образования

Подход Запада к экспорту образования заключается в импорте умнейших студентов из других стран, и при этом государство, с которого приехал студент остается ни с чем. Соответствующее заявление сделал заместитель главы российского Минобрнауки Константин Могилевский, его слова передает издание РИА Новости .

Могилевский указал на то, что Запад просто тянет к себе всех самых талантливых учеников из других стран, привлекая их личными перспективами.

«А что получает в результате государство-донор? Попросту - ничего», - заключил Могилевский.

В то же время, подход России абсолютно противоположен, подметил он. РФ занимается обучением талантливых иностранцев на своей территории, после чего дает им возможность вернуться на Родину, и реализовать свои амбиции там.