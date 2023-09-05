В Минобрнауки предложили сделать бесплатной подготовку к вузам для участников СВО

В российском Минобрнауки был создан проект приказа о расширении реестра категорий граждан с возможностью бесплатного прохождения курсов по подготовке к обучению в вузах. В список предлагается включить участников СВО и их детей. Соответствующий проекты был опубликован на сайте правовой информации.

В ведомстве уточняется, что приказ призван повысить уровень подготовки для поступающих в вузы. Соответствующее заявление было размещено на сайте Министерства образования и науки.

Недавно в ведомстве было утверждено право ветеранов и их детей на бесплатное получение высшего образования с 1 сентября 2023 года. Граждане из категории смогут перейти на бюджет, но для этого они должны быть без академических задолженностей или дисциплинарных взысканий.