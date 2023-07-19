В музее подмосковного Королева появился новый глобус Луны

Старый глобус 1960-х годов считается раритетом. Им пользовался сам выдающийся конструктор. Экспонат не был предназначен для использования во время лекций и экскурсий. Новый же «шарик» позволит посетителям музея и его сотрудникам чувствовать себя комфортнее — его можно потрогать руками.

Еще один важный момент. Как отмечает директор музея Елена Куценко, новый глобус дает более полное представление о спутнике Земли в соответствии с полученными знаниями.

Ранее сообщалось, что подмосковные росгвардейцы успешно обеспечивают безопасность различных мероприятий.