В Нижнем Новгороде на подготовку школ к новому учебному году потратят 340 млн рублей

В Нижнем Новгороде на подготовку школ, учреждений культуры и спорта к новому учебному году предусмотрено 340 млн рублей. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на главу города Юрия Шалабаева.

Уточняется, что средства выделены на ремонт, приобретение нового оборудования, а также антитеррористические мероприятия.

Отмечается, что также большие суммы из нижегородского бюджета будут направлены на благоустройство дворовых территорий, строительство дорог и переселение жителей города из аварийного фонда.