В новом сезоне «Цифрового ликбеза» Авито расскажет о правилах безопасных покупок в интернете

Авито и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России дали старт новому сезону всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез».

Уроки цифровой грамотности и кибербезопасности для школьников в рамках проекта «Цифровой ликбез» пройдут во всех регионах страны. Материалы нового сезона Авито посвящены правилам безопасных сделок в интернете. Герои роликов рассказывают, как выбирать надежных продавцов и товары, безопасно общаться через инструменты платформы, оформлять доставку, о правилах размещения объявлений, а также дают советы по сохранению персональных данных и денег при совершении интернет-сделок.

В ролике про безопасные покупки главная героиня Ряпушка Варя ищет недостающую коллекционную фигурку. Сначала она попадает на подозрительную платформу с сомнительными продавцами. Старшая сестра героини Полина рассказала Варе, как выбрать надежную платформу, на что обратить внимание при выборе продавца, как вести общение, оформить безопасную покупку и доставку.

В ролике про правила размещения объявлений Варя помогает другу Налиму Максиму продать скейтборд. Сначала у них не получилось разместить объявление – оно было заблокировано. Варина старшая сестра Полина подсказала ребятам, как правильно размещать объявление, чего следует избегать и на что обратить внимание.

Благодаря видеороликам школьники смогут не только узнать о том, как безопасно вести себя в интернете, но и повысить уровень цифровой грамотности в доступном интерактивном формате. Формирование этих навыков у подрастающего поколения соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика», направленного на обеспечение цифровой безопасности и подготовки квалифицированных ИТ-кадров в России.

Проект предназначен для возрастной категории 6+. Материалы проекта верифицированы ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» и рекомендованы для просмотра с родителями или педагогами. Контент проекта также включает в себя методические материалы для педагогов, которые помогут эффективно интегрировать видеоролики в учебный процесс на уроках по разным предметам, во внеурочную деятельность, а также использовать их на родительских собраниях для наглядного объяснения тех угроз, с которыми может столкнуться ребенок.