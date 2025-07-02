Системы ПВО ликвидировали в Ростовской области украинский беспилотник

В ночь на 2 июля дежурные силы ПВО ликвидировали украинский беспилотник в Новошахтинске и Аксайском районе Ростовской области.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Разрушений тоже нет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Ростовские ПВО сработали отлично, отразив атаку врага и сбив вражеский дрон.

Ростовская область уже неоднократно подвергалась атакам противника.

Ранее сообщалось о том, что Беспилотники ВСУ пытались атаковать предприятие в Ижевске. Некоторые жители Ижевска заявили, что в городе прозвучал сильный взрыв. Другие очевидцы говорят, что взрывов было два.

Горожане также отметили столб дыма, который начал подниматься после взрыва. Ижевский аэропорт на этом фоне перестал принимать воздушные суда из-за угрозы атаки беспилотников ВСУ.