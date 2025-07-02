Во Франции раскрыли, зачем Макрон звонил Путину

Решение президента Франции Эммануэля Макрона позвонить российскому коллеге Владимиру Путину говорит о том, что европейские страны снова хотят подключиться к обсуждению иранской проблемы, пишет французская газета Le Parisien со ссылкой на источники.

В частности, говорится в публикации, речь идет о таких государствах, как Германия, Франция и Великобритания. Они стремятся вернуть контроль над иранским вопросом.

После переговоров оба политических лидера настояли на необходимости координации действий для решения проблемы дипломатическим путем.

По словам источников из окружения французского президента, и Макрон, и Путин выразили готовность восстановить прямой контакт.

Ранее сообщалось о том, что Макрон поддержал Пашиняна, выложив пост на армянском.