Многодетным семьям захотели давать 250 тыс. руб. за землю в качестве компенсации

Многодетные семьи могут начать получать денежную компенсацию вместо бесплатного земельного участка, который им полагаются по закону. С такой инициативой выступили депутаты Государственной Думы, и об этом сообщила газета «Известия».

Руководитель парламентской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, а также председатель думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова направили предложение главе правительства РФ Михаилу Мишустину. Они отметили, что многодетным семьям полагается выделение бесплатного участка земли. На деле с этим есть большие сложности.

«На практике во многих субъектах, особенно с высокой плотностью населения, отсутствуют свободные участки, отвечающие установленным требованиям, либо земельные фонды не сформированы в необходимом объеме», — указано в документе.

По этой причине, считают депутаты, стоит предусмотреть выплату денежной компенсации вместо предоставления участка. Получение семьей выплаты в 250 тыс. руб. станет, по их мнению, достойной альтернативой. Они отметили, что в некоторых регионах уже введена такая возможность, и подобную практику стоит распространить на всю страну.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области стартовал пакет новых мер поддержки семей. Ключевая инициатива — программа родительского основного дохода «ОСНОВА». Она предоставляет региональную надбавку к федеральному материнскому капиталу. В результате совокупная выплата за рождение/усыновление каждого ребенка в регионе составит от одного миллиона рублей (для первого ребенка), а за второго ребенка — 800 тыс. руб.