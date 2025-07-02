В Калифорнии произошел взрыв на складе фейерверков

По данным NBC, в Калифорнии произошел пожар и последующий взрыв на складе, где хранились фейерверки. Как заявили представители власти, взрывная волна разбросала обломки строения, а над местом происшествия образовался гигантский огненный столб. Также очевидцы сообщают о самопроизвольном запуске пиротехнических изделий в воздух.