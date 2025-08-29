В новом учебном году в Волоколамском округе за школьные парты сядут свыше 5700 учащихся

Торжественное мероприятие, посвященное началу учебного года, собрало педагогов, воспитателей и специалистов дополнительного образования в зале Центра культуры и творчества «Родники».

С приветственными словами к собравшимся обратились глава округа Наталья Козлова, заместитель главы округа Марина Марнова, председатель окружного Совета депутатов Татьяна Шаргаева, благочинный церквей Волоколамского округа отец Герман, а также заместитель благочинного Волоколамского округа Михаил Завитаев.

Начальник управления системой образования Елена Медведкова представила отчет о результатах предыдущего года и поделилась информацией о планируемых изменениях и обновлениях в предстоящем учебном периоде. В Волоколамском округе успешно развивается инициатива «Билет в будущее», и продолжается организация профессиональных классов, включая направления в области медицины, медиа, предпринимательства и агротехнологий. Согласно планам, в 2025–2026 годах будут запущены 5-й и 7-й математические классы.

Заслуженные работники сферы образования были удостоены наград — почетных грамот и благодарственных писем от Министерства образования, Московской областной Думы и администрации Волоколамского округа.