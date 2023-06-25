В новых учебниках по истории появятся QR-коды со ссылками на мультимедийные материалы

Благодаря нововведению в школьные учебники для 10-11-х классов истории у учеников и педагогов появится возможность дополнительного изучения подборок фильмов по темам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу РВИО Владимира Мединского.

Уточняется, что для этой цели в них появятся QR-коды со ссылками.

Добавляется, что в настоящее время литература поступает в издательства, в школы они придут уже к началу учебного года.

Отмечается, что в учебник для 11-го класса будет включен параграф о спецоперации на Украине, в котором рассказывается о причинах и корнях украинского кризиса.