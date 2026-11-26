В Осташевской школе в среду, 25 ноября, прошел день открытых уроков — мероприятие организовали специально для родителей пятиклассников. Его цель состояла в том, чтобы семьи смогли наглядно увидеть, как проходит адаптация детей после перехода из начальной в основную школу.

Родители посетили занятия по математике во всех пятых классах. Согласно наблюдениям, мамы и папы имели возможность проследить, как школьники усваивают материал, включаются в обсуждения и справляются с заданиями. В числе гостей уроков были заместитель главы Волоколамского округа Надежда Большакова и председатель окружного Совета депутатов Татьяна Шаргаева — они вместе с родителями наблюдали за ходом учебного процесса.



После уроков состоялся открытый диалог с администрацией школы и педагогами. Учителя рассказали о возрастных особенностях пятиклассников: в этот период у детей меняется учебная нагрузка, увеличивается число предметов и преподавателей, а также возрастает необходимость самостоятельно планировать время.

«Переход из начальной школы в основную, особенно когда они находятся в разных зданиях, — волнительный этап для ребенка. Меняются привычная обстановка, круг общения, учителя, появляются новые требования. Наша задача — помочь ребятам адаптироваться, создать атмосферу доверия и поддержки, чтобы учеба приносила радость, а не становилась источником стресса», — отметила Надежда Большакова.

По словам педагогов, именно эти факторы сильнее всего влияют на уровень стресса и темп адаптации. Специалисты дали родителям практические рекомендации — например, помогать ребенку составлять расписание на день, обсуждать не только оценки, но и эмоции от уроков, а также поддерживать стабильный режим сна и отдыха.



Педагоги ответили на вопросы семей, касающиеся организации учебного процесса и способов поддержки ребенка в переходный период. По отзывам родителей, им было интересно вновь погрузиться в школьную атмосферу, увидеть детей за партами и лучше понять, как сегодня выстроен образовательный процесс. Как отметили в администрации школы, подобные встречи помогают выстроить доверительный диалог между семьей и педагогами, что особенно важно на этапе адаптации к новым условиям обучения.