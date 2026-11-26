В актовом зале Коломенской духовной семинарии в рамках региональных образовательных Рождественских чтений прошел семинар Межъепархиального отдела по тюремному служению «Тюремное служение Русской Православной Церкви: опыт, вызовы, возможности и перспективы», посвященный пятилетию образования Московской митрополии. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Участниками мероприятия стали председатель Синодального отдела Русской Православной Церкви по тюремному служению иерей Кирилл Марковский, начальник ГУФСИН России по области, генерал-лейтенант внутренней службы Александр Ветров и его заместители, председатель Межъепархиального отдела по тюремному служению, помощник начальника ГУФСИН по организации работы с верующими иерей Михаил Куземка, ректор Коломенской духовной семинарии протоиерей Вадим Суворов и другие.

В рамках семинара Суворов огласил приветственное слово Патриаршего наместника Московской митрополии Митрополита Крутицкого и Коломенского Павла к участникам мероприятия. В нем митрополит Павел отметил, что встреча проходит в год пятилетия образования Московской митрополии и дает возможность обратиться к накопленному опыту совместных трудов.

В ходе своего выступления Александр Ветров подчеркнул, что тема чтений затрагивает самые глубокие основания человеческой жизни: совесть, раскаяние, надежду и возможность начать путь заново. В связи с этим семинар имеет особое значение. Он подчеркнул, что руководство ГУФСИН открыто к диалогу и готово поддерживать добрые инициативы и начинания священнослужителей Русской Православной Церкви.

С докладом о перспективах развития миссии тюремного служения РПЦ также выступил председатель Синодального отдела по тюремному служению иерей Кирилл Марковский. Он вручил руководству, сотрудникам и тюремным пастырям награды Синодального отдела по тюремному служению и поблагодарил за жертвенные труды на благо Церкви Христовой и Отечества.

Вторую тематическую часть семинара открыл председатель Межъепархиального отдела по тюремному служению иерей Михаил Куземка с докладом о взаимодействии ГУФСИН и Московской митрополии.

Фото: [ пресс-служба Синодального отдела по тюремному служению ] 1/2 Фото: [ пресс-служба Синодального отдела по тюремному служению ] 2/2

«Наши тюрьмы, наши следственные изоляторы — это места страданий многих пастырей и мирян, оказавшихся там в годы безбожного лихолетия. Новомученики и исповедники Церкви Русской: мученица Татиана Гримблит, священномученик Константин Богородский, священноисповедник Феодосий Коломенский и многие другие страдальцы сегодня вдохновляют тюремных пастырей совершать это жертвенное служение, а людей, оказавшихся в заключении, принять волю Божию и пройти это нелегкое испытание» — рассказал отец Михаил.

В заключительной части к участникам мероприятия обратился Патриарший наместник Московской митрополии, Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, он выразил признательность тюремным священнослужителям, руководству и сотрудникам исправительных учреждений за внимание к духовным нуждам осужденных.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за 10 месяцев зарегистрировали более 51 тыс. преступлений.