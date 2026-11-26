39-летняя звезда сериала «Оттепель» Анна Чиповская рассказала о своих любимых новогодних традициях и призналась, что не представляет праздничный стол без классических салатов.

В комментарии «Пятому каналу» актриса отметила, что в числе блюд, которые она особенно любит, входят оливье, винегрет, селедка под шубой и крабовый салат.

«Я — оливьешка, винегретик, селедочка под шубой, крабовый салатик. Вот это все — я», — заявила Чиповская.

Не меньшее удовольствие артистке доставляет подготовка дома к празднику. Она предпочитает самостоятельно наряжать елку и оформлять интерьер в ретро-стиле. При этом есть одна деталь, без которой не обходится праздничное украшение: на елке обязательно должен быть серебристый дождик.

«Также была елка только в старинных шарах в стиле „Щелкунчика“. <…> Эти эксперименты я очень люблю», — отметила Анна.

Чиповская много лет служила в Театре Олега Табакова, а затем стала выходить на сцену МХТ имени А. П. Чехова.

Широкую известность и любовь зрителей Анне принесла главная роль Марьяны в сериале «Оттепель», после чего она закрепила статус одной из ведущих актрис своего поколения благодаря проектам «Хождение по мукам», «Псих», «Первый класс», «Пророк. История Александра Пушкина» и «Холоп 3».

Ранее сообщалось, что Анна Чиповская рассекретила роман с актером Никитой Бурячком.