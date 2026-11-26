Алена Гера (Андреасян), бывшая жена режиссера Сарика Андреасяна, заявила, что актриса Лиза Моряк стала причиной распада ее брака. Своими мыслями она поделилась в социальных сетях, затронув отношения с новой семьей бывшего мужа, передает VOICE.

Алена отметила, что открытого конфликта с Моряк у нее нет, однако существуют негласные ограничения. В частности, по ее словам, звучали просьбы не приходить на премьеру фильма, в котором снимается ее ребенок, а также не беспокоить Лизу.

«Я много лет наблюдала и молчала. Да, Лиза действительно стала причиной очень спонтанного развода, но за этот процесс я могу только поблагодарить. Было отлично. Стало по-другому и еще лучше», — рассказала Алена.

Рассуждая об актрисе, она назвала ее своеобразным показателем агрессии, которую сама не позволяет себе проявлять.

«От Моряк пора отстать. Девочка запуталась. Девочка устала сопротивляться страху бумеранга», — написала Андреасян.

Сарик и Алена расстались в 2018 году после семи лет брака. У бывших супругов двое сыновей. Роман режиссера с Моряк был раскрыт в 2019 году, а в 2022-м пара поженилась. На тот момент актриса была беременна их первой дочерью. Сейчас супруги воспитывают троих детей: двоих дочерей и сына, родившегося в сентябре 2026 года.

Ранее сообщалось, что Лиза Моряк и Виктория Лопырева поссорились из-за шутки о Сарике Андреасяне.