С начала 2026 года в Подмосковье на региональный портал госуслуг поступило свыше 200 заявлений на получение протокола лабораторных измерений уровней шума на земельных участках в границах полос воздушных подходов аэродромов. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Выдача протокола лабораторных испытаний (измерений) уровней шума» доступна на регпортале в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Другое». Воспользоваться ею могут индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица. Напомним, для ряда объектов, включая жилые дома, развлекательные центры, кафе, рестораны и интернаты, действуют строгие нормы по допустимому уровню шума. Если эти объекты планируется возводить вблизи аэродромов Чкаловский, Кубинка, Клин, Ступино, Раменское и Луховицы, то сначала нужно измерить уровни шума.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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