В перечень вошли следующие модели:

Suzuki Baleno третьего поколения — автомобиль оснащен атмосферным двигателем K15B мощностью 105 л. с. и четырехступенчатым автоматом с высоким ресурсом, а его стоимость немного превышает 2 млн рублей;

Honda Vezel — переднеприводный кроссовер, сопоставимый по размерам с Hyundai Creta, предлагается как с правым, так и с левым рулем по цене до 3 млн рублей; под капотом установлен полуторалитровый мотор на 124 л. с. в сочетании с вариатором;

Hyundai Kona второго поколения — переднеприводную модификацию с двухлитровым двигателем мощностью 150 л. с. и вариатором, не подпадающую под повышенные ставки утильсбора, оценивают в 3,2–3,5 млн рублей, тогда как полноприводная версия на 200 л. с. стоит на миллион рублей дороже;