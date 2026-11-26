Что купить вместо китайских авто в России: 5 моделей от 2 млн рублей по версии журнала «За рулем»
«За рулем»: некитайские авто оказались дороже моделей из КНР на 15–20%
Журнал«За рулем»составил подборку из пяти моделей некитайских брендов, которые по-прежнему доступны к покупке в России по умеренной цене на фоне повышения утилизационного сбора. Специалисты отметили, что подобные машины обходятся в среднем на 15–20% дороже сопоставимых китайских аналогов, но при этом нередко оснащаются ресурсными атмосферными двигателями и классическими автоматическими коробками передач.
В перечень вошли следующие модели:
- Suzuki Baleno третьего поколения — автомобиль оснащен атмосферным двигателем K15B мощностью 105 л. с. и четырехступенчатым автоматом с высоким ресурсом, а его стоимость немного превышает 2 млн рублей;
- Honda Vezel — переднеприводный кроссовер, сопоставимый по размерам с Hyundai Creta, предлагается как с правым, так и с левым рулем по цене до 3 млн рублей; под капотом установлен полуторалитровый мотор на 124 л. с. в сочетании с вариатором;
- Hyundai Kona второго поколения — переднеприводную модификацию с двухлитровым двигателем мощностью 150 л. с. и вариатором, не подпадающую под повышенные ставки утильсбора, оценивают в 3,2–3,5 млн рублей, тогда как полноприводная версия на 200 л. с. стоит на миллион рублей дороже;
- Toyota Corolla Cross — кроссовер, поставляемый из Японии и США, комплектуется двухлитровым атмосферным мотором на 169 л. с. и вариатором; из-за высоких ставок утильсбора цена составляет около 3,5 млн рублей.
Кроссовер Kia Sportage в бюджете до 4,5 млн рублей
Замыкает подборку Kia Sportage с двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 150 л. с. и шестиступенчатым автоматом, который сохраняет выгодные условия по утильсбору. Покупателям доступны модификации с передним и полным приводом, а итоговая цена кроссовера «под ключ» варьируется в пределах 4–4,5 млн рублей.