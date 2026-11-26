В пятницу и воскресенье, 27 и 29 ноября, в парках Подмосковья пройдут тематические мероприятия, приуроченные ко Дню матери, для жителей и гостей региона подготовили 160 мероприятий, в том числе творческие мастер-классы, семейные игры, конкурсы, тематические викторины и интерактивные программы. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, в пятницу на 32 парковых территориях проведут тематическое культурное мероприятие «Заботливые руки: День любви и тепла». Например, в парке «Ривьера» Можайского округа пройдет спортивно-игровая программа «Пока мама на работе», в Зарайском центральном парке культуры и отдыха — акция-встреча «Минута нежности», где все желающие смогут сфотографироваться со сказочным героем.

В конце недели на 50 парковых территориях пройдет тематическое культурное мероприятие «Для милых мам», которое объединит 102 активности. В парке «Раздолье» Одинцовского округа гостей ждут анимационная программа «Вальс для милых мам», мастер-класс от визажиста, в парке «Елочки» городского округа Домодедово — семейная игра «Теплые мамины ручки и так далее.

Мероприятие организовано при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

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