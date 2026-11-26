В автосалонах России по-прежнему остаются в продаже новые автомобили 2023–2024 годов выпуска, которые простояли на дилерских площадках несколько сезонов и на отдельные экземпляры которых продавцы начали делать скидку «за возраст». Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на портал Autonews.