Новые автомобили 2023–2024 годов у дилеров в России: какие модели можно купить со скидкой и сколько они стоят
REGIONS: скидки на Omoda S5 и Citroen C5X дают при кредите, каско и трейд-ин
В автосалонах России по-прежнему остаются в продаже новые автомобили 2023–2024 годов выпуска, которые простояли на дилерских площадках несколько сезонов и на отдельные экземпляры которых продавцы начали делать скидку «за возраст». Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на портал Autonews.
В числе представленных у дилеров моделей названы:
- KGM Torres 2024 года выпуска — корейский кроссовер предлагают за 2,8 млн рублей;
- Changan Uni-K — кроссовер, входивший в 2023 году в тройку бестселлеров бренда в России, сейчас оценивается в 3,23 млн рублей;
- JAC JS6 — цена кроссовера опустилась до 2 млн рублей, однако найти машину вналичии у московских дилеров непросто.
Дополнительные предложения и требования автосалонов
В список выгодных вариантов также включили седан Omoda S5 2023 года и Citroen C5X 2024 года выпуска.
При этом дилерские центры готовы снижать стоимость при выполнении ряда обязательных условий со стороны покупателя — оформлении кредита, покупке полиса добровольного страхования каско и сдаче прежнего автомобиля по программе трейд-ин в зачет стоимости новой машины.