Настоящее добро не всегда нуждается в празднике или громком поводе. Иногда достаточно проснуться среди ночи, выглянуть в окно и понять, что рядом кому-то нужна хотя бы чашка горячего кофе. Именно так поступила жительница Куровского Ирина Орлова-Ходосевич. Ее ночной поступок уже обсуждают в городских пабликах как пример того, как один человек способен изменить чужой день, сообщил REGIONS.

Все началось с того, что около половины пятого утра Ирина проснулась и уже не смогла уснуть. За окном падал снег, а в тишине предрассветного двора отчетливо слышался ритмичный скрип лопаты. Женщина выглянула наружу и увидела картину, знакомую многим: дорожки возле дома были аккуратно расчищены, однако сотрудница коммунальной службы продолжала работать — осадки не прекращались ни на минуту, и каждую освобожденную полосу следовало поддерживать заново.

«Я подумала, что человеку будет приятно. Мне очень захотелось сделать ей что-то хорошее», — рассказала REGIONS Ирина.

Долго раздумывать Ирина не стала. Она быстро собрала небольшой сюрприз: налила горячий кофе в одноразовый стаканчик, захватила шоколадку и отправилась во двор. Дворник, по информации из городских пабликов, сначала удивилась, а затем искренне поблагодарила за угощение. Женщины обменялись теплыми словами и разошлись, зарядив друг друга хорошим настроением на весь день.

«Вышла, подошла и вручила небольшой презент. И на душе стало так светло и легко», — поделилась Ирина.

Возвращение домой добавило истории еще один важный поворот. Ирина показала видео встречи своему сыну, и мальчик был впечатлен увиденным. По словам женщины, именно тогда и появилась идея, способная выйти за рамки локальной истории: она надеется, что ее случай станет началом настоящего доброго челленджа, участники которого будут находить свои способы благодарить тех, чей труд обычно остается незамеченным.

«Здорово, когда люди замечают чужой труд и бескорыстно делают кому-то добро. Раньше подобное я видел лишь иногда в социальных сетях», — отметил Матвей.

Сама ситуация показывает простую вещь: внимание к людям, которые ежедневно работают на улице в любую погоду, не требует ни больших затрат, ни особой подготовки. Горячий напиток, плитка шоколада и несколько добрых слов — этого достаточно, чтобы тяжелая рабочая смена стала чуть легче, а город — немного теплее.

«Для одного это может быть совсем незначительным делом, а другому — очень приятно. Почему бы не стать человеком, который делает что-то хорошее для незнакомых людей?» — отметила она.

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