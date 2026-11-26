В символике 2027 года ключевым цветом называется красный и его оттенки — рубиновый, бордовый, винный, терракотовый, а также оранжевый и золотой; в качестве альтернативы рассматриваются изумрудный, оливковый, фиолетовый, молочный, кремовый и шоколадный тона. Об этом сообщает «Российская газета» .

Основатель астрологического приложения «Меркурия» Егор Иванов отметил, что по восточному календарю год Огненной Козы наступит 6 февраля 2027 года в день кольцеобразного солнечного затмения, поэтому в новогоднюю ночь наряд может соединять энергию огня и мягкие земные оттенки — бордовый, винный, терракотовый, коралловый, горчичный, охру, песочный, бежевый, сливочный и карамельный. По его словам, к месту окажутся мягкие и благородные фактуры вроде бархата, кашемира, шерсти и шелка, а при планетном положении в новогоднюю ночь могут подойти также золото, глубокий винный цвет, сдержанный крой, пудровый розовый, молочный и лавандовый оттенки.

Идеи образов и чего лучше избегать

Для женских и мужских образов издание предлагает опираться на цветотип, формат праздника и акценты в деталях: