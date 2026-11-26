Какие цвета принесут удачу в 2027 году: красный, бордовый, золотой и другие оттенки для новогодней ночи
«РГ»: красные, бордовые и золотые тона названы фаворитами для 2027 года
В символике 2027 года ключевым цветом называется красный и его оттенки — рубиновый, бордовый, винный, терракотовый, а также оранжевый и золотой; в качестве альтернативы рассматриваются изумрудный, оливковый, фиолетовый, молочный, кремовый и шоколадный тона. Об этом сообщает«Российская газета».
Основатель астрологического приложения «Меркурия» Егор Иванов отметил, что по восточному календарю год Огненной Козы наступит 6 февраля 2027 года в день кольцеобразного солнечного затмения, поэтому в новогоднюю ночь наряд может соединять энергию огня и мягкие земные оттенки — бордовый, винный, терракотовый, коралловый, горчичный, охру, песочный, бежевый, сливочный и карамельный. По его словам, к месту окажутся мягкие и благородные фактуры вроде бархата, кашемира, шерсти и шелка, а при планетном положении в новогоднюю ночь могут подойти также золото, глубокий винный цвет, сдержанный крой, пудровый розовый, молочный и лавандовый оттенки.
Идеи образов и чего лучше избегать
Для женских и мужских образов издание предлагает опираться на цветотип, формат праздника и акценты в деталях:
- женские наряды и детали: в подборке упоминаются платья, костюмы из бархата, комбинации, топы с пайетками, комбинезоны и блузы в красной, бордовой, терракотовой, изумрудной, сливовой, золотой или нейтральной гамме, дополненные украшениями, макияжем и маникюром;
- мужские комплекты и акценты: вместо строгого офисного стиля предлагают выбирать костюмы, пиджаки, рубашки оттенка айвори или шампань и джемперы в винных, шоколадных, оливковых, терракотовых и кремовых тонах с тематическими аксессуарами — галстуками, платками-паше, запонками, ремнями и часами;
- нежелательные сочетания: Егор Иванов порекомендовал избегать тотального черного и очень темного синего цветов, связанных в системе пяти стихий с водой, а также хищных принтов, кислотного неона и избытка холодного серебра, отметив, что в первую очередь наряд должен быть комфортным для самого человека.