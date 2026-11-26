Голливудский актер Мэтт Дэймон признался, что ему было непросто вернуться к привычной семейной жизни после продолжительных съемок фильма «Одиссея» Кристофера Нолана, где он сыграл главную роль, пишет Daily Mail. За время его отсутствия супруга и четыре дочери привыкли справляться с повседневными делами самостоятельно.

«Семья, которую ты оставил, научилась жить без тебя, и теперь тебе нужно снова найти свое место», — рассказал 56-летний актер в интервью People.

По словам Дэймона, раньше он брал всю семью с собой на съемки, однако на этот раз такой возможности не было. Его дочери повзрослели, а работа над масштабной картиной проходила сразу в нескольких странах, включая Марокко, Грецию, Италию и Исландию.

«Мы путешествовали как семейный цирк. Но в этот раз я отсутствовал дольше, чем когда-либо прежде», — признался актер.

Дэймон также рассказал, что сейчас переживает новый этап жизни. Две его старшие дочери уже покинули родительский дом, поэтому он и его супруга стараются особенно ценить время, проведенное с младшими детьми.

Мэтт Дэймон и Лусиана Барросо женаты с 2005 года. Вместе они воспитывали четырех дочерей: Алексию, Изабеллу, Джию и Стеллу.

Любопытно, что в самой «Одиссее» Дэймон сыграл героя, который после долгих странствий пытается вернуться домой к своей семье.