Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова намерен к 2030 году увеличить количество исследователей, задействованных в междисциплинарных проектах в сферах медицины, биотехнологий и цифровых решений, со 118 до 500 человек . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

Ректор вуза Алдар Дамдинов пояснил, что расширение команд входит в стратегию развития по программе «Приоритет-2030» и сопровождается переходом на Т-модель подготовки кадров. Такой формат объединяет фундаментальное обучение с углубленной специализацией на базе научно-образовательного центра «Медицина и науки о жизни», где студенты выполняют реальные задачи индустриальных партнеров в рамках учебного процесса.

Разработки в регенеративной медицине, фармацевтике и ИИ

Исследования вуза охватывают несколько ключевых направлений:

регенеративная биомедицина: с 2016 года ученые разрабатывают коллаген-ламининовые матриксы, запатентованная технология ранозаживляющей пленки уже передана резиденту «Сколково» — компании «Шэнэскин» ; на базе платформы также готовятся к промышленному внедрению опытные образцы раневых покрытий «Фитокожа» и биодеградируемого каркаса «Уретротракт» , над которыми под двойным научным руководством трудятся биологи, медики и молодые ученые, включая старшего научного сотрудника Арюну Цыбденову ;

инновационная фармацевтика: специалисты изучают лекарственные растения Байкальского региона и Северной Азии, разрабатывая фитопрепараты, косметику, фиточаи и соединения с потенциальным противотревожным и когнитивно-стимулирующим эффектом;

цифровое здравоохранение: проректор по цифровой трансформации и развитию Сергей Архипов рассказал о создании сервиса «ИИ-ЭМЧИ», который объединяет данные традиционной восточной медицины и показатели пациента, полученные с помощью камеры смартфона, для формирования рекомендаций, проверяемых врачом.

Итоги участия в программе «Приоритет-2030» и объем НИОКР

Благодаря программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» в университете заработал НОЦ «Медицина и науки о жизни», а в 2026 году открылась молодежная лаборатория нанобиотехнологий, занимающаяся биоактивными соединениями и зеленым синтезом наноматериалов.

Объем средств, привлеченных на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), увеличился в три раза — с 32,4 млн рублей в 2022 году до 105,9 млн рублей в 2025 году, а за 2026 год достиг 99,2 млн рублей. К 2030 году университет планирует нарастить объем финансирования НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника почти втрое по сравнению с 2025 годом — до 336,8 тыс. рублей.