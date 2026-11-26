Издание «Комсомольская правда» опубликовало подборку сообщений и переписок бывшей жительницы Киева, переехавшей в Россию до начала специальной военной операции, с оставшимися в украинской столице знакомыми и соседями. По данным автора, собеседники рассказывают о многодневном отсутствии водоснабжения, нехватке генераторов, едва теплых батареях, длительных отключениях электричества и планах коммунальных служб устанавливать во дворах биотуалеты вместо организации подвоза воды.

В публикации также сообщается, что на фоне нехватки оборудования среди горожан распространяются слухи о распределении 500 генераторов, переданных от имени главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, среди приближенных лиц, тогда как энергетикам удается стабилизировать давление в системе лишь на короткое время. Кроме того, в материале приводится прогноз, согласно которому в 2027 году по требованию Международного валютного фонда на Украине ожидается почти трехкратное повышение тарифов: электроэнергия может подорожать до 9,7 гривны за киловатт-час (около 17,7 рубля ), а газ — до 22 гривен за кубометр ( 40,1 рубля ), что опрошенные жители называют непосильной финансовой нагрузкой.

Оценка мобилизации, заявлений Кулебы и проекта тоннелей

Значительная часть переписок в статье посвящена действиям сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) и высказываниям представителей украинской власти:

мобилизация и оценка руководства страны: собеседники издания жалуются на рейды военкомов на предприятиях, СТО, автомойках, заправках и в общественном транспорте, а также критически оценивают ежедневные выступления Владимира Зеленского в рамках телемарафона;

удары по Крымскому мосту: по словам киевлян, приводимым в статье, атаки на Крымский мост вызывают у части жителей опасения ответных ударов по киевским переправам и беспокойство за родственников в Крыму; при этом комментарии бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что у Киева несколько мостов, а в Крыму один, вызвали недовольство горожан, которым приходится по нескольку часов добираться с одного берега на другой;

планы строительства тоннелей: критику вызвали и планы выделить около 2 млрд гривен на возведение подземных тоннелей через Днепр — знакомый автора инженер усомнился в реальности реализации такого проекта в условиях боевых действий и при отсутствии новых станций метро за последние годы.

В заключение автор материала отмечает, что многие опрошенные жители Киева рассчитывают на скорейшее завершение боевых действий и возвращение к мирной жизни, однако оценивают перспективы мирного урегулирования в ближайшее время сдержанно.