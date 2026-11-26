В городском округе Серпухов досрочно завершили плановый ремонт моста, построенного в 1981 году на 92-м км Симферопольского шоссе. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ Упрдор «Россия».

Специалисты восстановили поврежденные участки несущих элементов, заменили опорные части и деформационные швы, устроили гидроизоляцию, выравнивающий слой и новое асфальтобетонное покрытие проезжей части. Кроме того, на объекте обновлены перильное и барьерное ограждения, а также система водоотвода.

На время производства работ движение в сторону Москвы и области осуществлялось по левой части сооружения, отремонтированной в прошлом году. Теперь все ограничения сняты, транспортные потоки разделены по двум мостам в прямом и обратном направлении. Ежедневно здесь проезжает более 100 тыс. автомобилей в сутки. В планах ФКУ Упрдор «Россия» было завершить работы в конце 2027 года, однако подрядчик выполнил ремонт на год раньше срока.

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