В Павлово-Посадском городском округе состоялся общегородской День открытых дверей в культурных учреждениях

Оно привлекло большое количество местных жителей, стремящихся найти интересное увлечение и записаться в творческие секции на предстоящий сезон 2025-2026 учебного года. Местные дома культуры представили впечатляющее разнообразие вариантов для развития творческих способностей, предлагая свыше 200 направлений для людей всех возрастов – от самых юных до взрослого поколения.

В течение этого дня гости получили возможность лично ознакомиться с творческими коллективами и клубными объединениями, оценить их достижения и отметить успехи, а также получить консультации у руководителей кружков и определиться с выбором подходящего хобби. Сотрудники каждого учреждения культуры с энтузиазмом делились информацией о предлагаемых программах, отвечали на вопросы и помогали посетителям сделать осознанный выбор.

Удобство возможности оценить предложения всех культурных центров округа в один день и в комфортное время было высоко оценено посетителями. День открытых дверей превратился в яркое торжество творчества и вдохновения, предоставив новые перспективы для самовыражения и раскрытия талантов жителей Павловского Посада и Электрогорска. Более детальную информацию о клубных секциях можно найти на официальном сайте, выбрав интересующее учреждение культуры.