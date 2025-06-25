В Павлово-Посадском округе начались торжественные мероприятия, посвященные окончанию 9-го класса
Фото: [Администрация Павлово-Посадского городского округа]
В образовательных учреждениях Павлово-Посадского городского округа наступило время выпускных торжеств для девятиклассников — волнующий период, наполненный предвкушением будущего и новыми перспективами. Сотни ребят получают долгожданные аттестаты, подтверждающие окончание основной школы.
Этот важный этап в жизни молодого поколения знаменует собой подведение итогов школьной жизни: за плечами — годы учебы, серьезная подготовка к экзаменам и переживания, а впереди — разнообразные варианты развития. Выпускные вечера — это не только официальная церемония, но и настоящее торжество, которое сопровождается тёплыми пожеланиями, поздравлениями, приятными сюрпризами, зажигательными танцами и искренними улыбками.
Перед каждым выпускником стоит выбор дальнейшего пути: часть из них продолжит обучение в родном учебном заведении, переходя в 10-й класс, а другие направятся в учреждения среднего профессионального образования, чтобы получить востребованную специальность. Колледжи и лицеи уже готовы принять новых студентов, открывая перед ними двери в мир профессиональных навыков.
«Желаем всем выпускникам удачи и веры в свои силы! Пусть каждый из вас найдет свой путь к успеху, а этот день навсегда останется в памяти светлым и радостным моментом!» — сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.