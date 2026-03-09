В Павловском Посаде провели «Открытый диалог» с одиннадцатиклассниками

В Павловском Посаде 4 марта прошла встреча одиннадцатиклассников с депутатом Госдумы Геннадием Паниным и главой городского округа Денисом Семеновым. Мероприятие прошло в формате «Открытого диалога»: участники избегали формальных речей и сосредоточились на важных вопросах взросления.

Главной темой беседы стала подготовка выпускников к предстоящим экзаменам, выбору профессии и первым самостоятельным решениям. Школьники обсуждали с гостями мотивацию, личную ответственность и важность постановки жизненных целей. Собеседники отметили, что в 11‑м классе особенно важно перестать «плыть по течению» и начать активно действовать — преодолевать трудности и искать собственный путь.

Участники также поговорили о возможностях современного поколения. Было подчеркнуто, что несмотря на обилие инструментов для самореализации, успех по‑прежнему зависит от внутренней дисциплины и готовности работать на результат.

Итогом встречи стала фраза «Дорогу осилит идущий» — она точно отразила общий настрой беседы и стала своеобразным напутствием для старшеклассников перед вступлением во взрослую жизнь.