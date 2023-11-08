В Подмосковье на деятельность советников по воспитанию в школе предусмотрели 300 млн руб

В Подмосковье в проекте бюджета на следующий год предусмотрели около трехсот миллионов рублей на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию в школах. Об этом сообщили в Мособлдуме.

По словам председателя профильного комитета парламента региона Линары Самединовой, в 2024 году в области выделят 1002 ставки советников по воспитанию.

«Работа советников по воспитанию значима для формирования патриотической позиции, создания у школьников устойчивой морально-этической основы», - подчеркнула Самединова.

Она напомнила, что такие специалисты организуют воспитательные мероприятия для детей, налаживают сотрудничество с общественными организациями, вовлекают учащихся в социально-значимые проекты.

Главная задача советников по воспитанию — сформировать у учащихся уважительное отношение к взрослым и окружающим, а также привить им правильные моральные ценности.