В Подмосковье объявлены первые стобалльники и мультистобалльники ЕГЭ
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В Подмосковье объявлены первые школьники, которые набрали высший балл на ЕГЭ – как по одному, так и по двум предметам. Об этом рассказали в Минобразования региона.
«В регионе уже 356 стобалльников и десять мультистобалльников – это те ребята, которые набрали высший балл по двум предметам», - рассказала вице-губернатор Ирина Каклюгина.
По ее словам, в области уже подвели итоги экзаменов по следующим предметам: русский язык, литература, химия, профильная математика.
Подмосковные школьники, которые стали по итогам ЕГЭ мультистобалльниками, получают денежное вознаграждение в размере ста тысяч рублей.
Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что в муниципалитетах региона работает свыше 60 флагманских школ.