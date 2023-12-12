В Подмосковье определили дату последнего звонка в школах

Образование

Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Химки]

В Подмосковье определили дату последнего звонка в школах, сообщили в Минобразования региона. Мероприятие пройдет с 24 по 25 мая. Выпускные вечера запланированы на 28-29 июня.

В ведомстве отметили, что точные даты мероприятий будут установлены областными образовательными учреждениями самостоятельно.

Период сдачи экзаменов стартует 23 мая.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев отметил важность темы укомплектованности школ профессиональными кадрами.

Актуально
Подмосковье