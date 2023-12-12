В Подмосковье определили дату последнего звонка в школах
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Химки]
В Подмосковье определили дату последнего звонка в школах, сообщили в Минобразования региона. Мероприятие пройдет с 24 по 25 мая. Выпускные вечера запланированы на 28-29 июня.
В ведомстве отметили, что точные даты мероприятий будут установлены областными образовательными учреждениями самостоятельно.
Период сдачи экзаменов стартует 23 мая.
Ранее губернатор области Андрей Воробьев отметил важность темы укомплектованности школ профессиональными кадрами.