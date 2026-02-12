В Подмосковье откроют новые очные площадки для сдачи нормативов ТехноГТО

В Подмосковье появятся новые очные площадки для сдачи нормативов ТехноГТО, право открыть их в 2026 году получили четыре образовательные организации — они смогут принимать очные нормативы технологической грамотности и вручать лучшим участникам золотые значки. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

ТехноГТО является частью Национальной технологической олимпиады (НТО) и реализуется Кружковым движением НТИ совместно с Президентской платформой «Россия — страна возможностей» при поддержке Движения Первых и НИУ ВШЭ, золотые значки позволяют получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы. В этом году в общей сложности право открыть площадки получили 124 образовательные организации в 52 регионах России, полный список опубликован по ссылке.

«ТехноГТО — яркий пример проекта, который объединяет множество вовлеченных людей и организаций в самых разных уголках нашей страны. Рады приветствовать новые очные площадки, где уже этой весной участники смогут побороться за золотые значки ТехноГТО, которые помогут получить важные баллы и поступить в лучшие вузы России», — подчеркнула заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова.

Отбор прошли детский технопарк «Кванториум» в Балашихе, СОШ № 4 Орехово-Зуево, Центр дополнительного образования для детей Электростали и Новая Черноголовская школа в Черноголовке. Весенняя сессия сдачи нормативов стартует в марте 2026 года, для доступа к очной сдаче участнику необходимо успешно сдать пять или больше любых онлайн-нормативов в онлайн-этапе.

Напомним, что комплекс включен в Приказ Минпросвещения РФ об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов.

