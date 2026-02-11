В Подмосковье стартовал прием заявок на конкурс студенческих экспедиций «Открываем Россию заново»

В Подмосковье открылся прием заявок на Всероссийский конкурс кейсов студенческих экспедиций «Открываем Россию заново» 2026, его реализует НИУ ВШЭ совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» и программой Росмолодежи «Больше, чем путешествие» при поддержке Русского географического общества. Об этом сообщили в пресс-службе конкурса.

Прием заявок открыт до 1 марта, мероприятие направлено на поддержку и финансирование проектных экспедиций, в ходе которых студенты будут работать над реальными проблемами в различных регионах России.

«Конкурс кейсов студенческих экспедиций – это мост между академическим знанием и практической потребностью регионов. Мы верим, что энергия, свежий взгляд и компетенции студентов, в синергии с экспертизой наставников и запросом от партнеров, способны создавать эффективные и востребованные решения», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Участниками могут стать представители вузов, музеев, заповедников, волонтерских центров, госкорпораций и местных сообществ. В команду могут войти до 18 студентов (возраст 18-35 лет) и два наставников. Тематики должны затрагивать образование, экологию, социальную сферу, технологии, культуру, урбанистику и развитие территорий.

После определения победителей при поддержке проектного офиса «Открываем Россию заново» будет проработана программа экспедиции, организован отбор студентов – участников экспедиции, а затем – работа экспедиции на месте. Узнать другие подробности можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.