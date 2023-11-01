В Подмосковье строители сдали очередные детские учреждения

Специалисты Росреестра по Московской области поставили на государственный кадастровый учет школу в Шатуре и детский сад в Мытищах.

Объекты возведены в рамках национального проекта «Современная школа» и государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Как отмечает заместитель руководителя регионального Управления Росреестра Дарья Проникова, детские образовательные учреждения оснащаются современными технологиями, внедряются новые методы обучения и воспитания. Управлением совместно с Правительством Московской области проводятся совместные работы по формированию комфортной и доступной городской среды.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в подмосковном Долгопрудном открылся крупнейший в стране детский технопарк.