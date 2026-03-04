В Подмосковье в рамках народной программы «Единой России» продолжается ремонт школ. В 2026 году в программу включили учреждения в нескольких округах.

В Серпухове ремонтируют четыре учреждения — школы №7 и №10, Липицкую школу и корпус №2 Лицея Протвино. Завершить работы планируется к 1 сентября.

«Здесь появятся современные классы с новой мебелью и техническими средствами обучения. Обновляют также спортзалы, актовые залы, приводят в порядок столовые и раздевалки. На всех объектах устанавливают современное освещение и видеонаблюдение», - рассказал глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Александр Шимко.

По его словам, за пять лет по народной программе партии в округе провели капремонт в 13 школах.

В Можайске реконструируют школу «Созвездие Вента». Здесь обновят фасад и входную группу, полностью заменят внутренние системы. Работы ведутся в соответствии с графиком.

«К 1 сентября 2026 года наши дети получат современную и комфортную школу», — отметил депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Владимир Вшивцев.

В Орехово-Зуево ремонтируют второй корпус школы №1 в Дрезне. В учреждении обустроят коворкинг с библиотекой, центр детских инициатив, мастерские, спортивные объекты. В Лобне ведется капремонт школы №2. Сейчас занимаются отделкой и установкой систем водоснабжения.

Обновление школ и детсадов является одним из приоритетных направлений народной программы «Единой России». В Подмосковье с 2021 года в сфере образования в народную программу поступило около 1,2 тысячи наказов жителей. Из них выполнили почти 1 тыс.