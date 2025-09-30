В Подмосковья откроют очные площадки для сдачи нормативов ТехноГТО

В России стартуют очные сдачи нормативов технологической грамотности ТехноГТО на золотые значки, в Подмосковье откроют четыре площадки для сдачи. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

«В этом сезоне очную сдачу ТехноГТО запускают 30 первых регионов, но вскоре такие площадки откроются по всей России, чтобы как можно больше участников могли заработать дополнительные баллы для поступления в вузы и бонусы для участия в других проектах», — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Комплекс ТехноГТО входит в состав Национальной технологической олимпиады (НТО), его реализуют Кружковое движение НТИ совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей» и Движением Первых при поддержке НИУ ВШЭ и Росмолодежь. Школьники, студенты и другие желающие могут перед этим сдать онлайн-нормативы по ссылке.

Золотой значок позволяет абитуриентам получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы. В Подмосковье нормативы можно сдать на базе «Физтех-лицея» имени П. Л. Капицы в Долгопрудном, СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов в Чехове, Песковской средней общеобразовательной школы в Коломне и Учебно-производственного центра «УНИТЕХ» Инжинириума МГТУ имени Н. Э. Баумана в Химках.

Ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ, лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов добавил, что в ТехноГТО стать победителем и получить признание может каждый.

Комплекс реализуют в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 12+