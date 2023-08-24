В подмосковной деревне капитально отремонтировали школу

Образование

Фото: [Ксения Борцова]

В деревне Буньково (городской округ Истра) в обновленную после капитального ремонта Первомайскую школу в День знаний пойдут более 400 учеников.

Зданию идет уже 61-й год. Строители полностью заменили кровлю, окна, системы отопления и вентиляции, водоотведения и электросетей. В настоящее время завершаются работы по утеплению фасада и внутренней отделке помещений. Актовый зал отделен от столовой. Территорию подключат к единой региональной системе «Безопасный регион». И теперь учреждение будет соответствовать всем современным стандартам.

Капремонт проведен по федеральной программе «Модернизация систем школьного образования».

Ранее сообщалось, что призеры конкурса «Лучший подъезд Подмосковья» награждены поездками по историческим местам.

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